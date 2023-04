x x

SARONNO – Mentre a Saronno resta un privilegio di pochi eletti (le case raggiunte dal servizio restano la stragrande minoranza), la fibra ottica e dunque internet super veloce sarà presto una realtà anche nella confinante Rovello Porro, come già in altre località limitrofe. E’ l’Amministrazione civica rovellese che ha dato notizia, nelle scorse ore, dell’avvio del lavori: “Si informa la cittadinanza che oggi sono stati avviati i lavori per la posa della fibra ottica che collegherà tutto il paese. Gli interventi saranno effettuati a lotti per la durata di quindici giorni a lotto, salvo imprevisti o maltempo, mediante piccoli scavi a lato strada. Ci scusiamo per gli eventuali disagi”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: lavori in corso a Rovello Porro per la posa della fibra ottica)

04042023