SARONNO – Un graffito rosso sulla parte anteriore e una secchiata di vernice beige su quella posteriore: è il vandalismo messo in atto stanotte ai danni del monumento ai paracadutisti in via Biffi davanti allo stadio Colombo Gianetti.

Lo slogan realizzato con vernice spray rossa recita: “No army no war” ossia “no esercito, no guerra”. Il blitz è stato realizzato notte tempo e la speranza è di poter identificare i responsabili con l’aiuto della videosorveglianza cittadina. Grande amarezza da parte dei paracadutisti saronnesi ma anche per i residenti del quartiere e per chi frequenta la zona.

Non è la prima volta, purtroppo che il monumento viene preso di mira. L’ultima volta è successo nel gennaio 2019 e a pulire il monumento, voluto dall’Amministrazione dall’allora sindaco Pierluigi Gilli e dalla sezione locale dell’associazione paracadutisti, erano stati alcuni uomini dell’8′ reggimento guastatori paracadusti con alcuni volontari locali.

Del resto il monumento è, da quando è stato posizionato con un ricordo ai caduti di El Alamein, una delle location privilegiate delle celebrazioni del 2 giugno saronnese e non manca mai da parte dei paracadutisti saronnesi un omaggio e un momento di ricordo con inno e alzabandiera. Ora da parte dell’associazione c’è la massima attenzione per trovare qualcuno in grado di ripulire il monumento con le dovute attenzioni per evitare danni permanenti al pregiato marmo nero.

