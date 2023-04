x x

SARONNO – Per la seconda volta i parà hanno ripulito il monumento ai paracadutisti di via Biffi dagli imbrattamenti realizzati notte tempo a Saronno. Stamattina alle 10,30 tre paracadutisti dell’ 8º Reggimento genio guastatori paracadutisti “Folgore” caserma “D. Briscese” di Legnago, provincia di Verona sono arrivati a Saronno e si sono rimboccati le maniche.

Con grande attenzione per il marmo nero del monumento hanno eliminato il graffito nella parte anteriore “no Army no war” e la secchiata di vernice rosa sul retro. Un’attività portata avanti con il sostegno dell’associazione Anpdi di Saronno presente anche il portavoce Luigi Tintori . Presente anche il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone che nelle ultime ore ha condannato con forza il vandalismo seguito poi anche dal sindaco Augusto Airoldi. “Era già successo che i paracadutisti si prendessero cura di questo monumento – ha spiegato il consigliere – è stata un’occasione per rimarcare omaggio e il ricordo di chi si è sacrificato per il proprio Paese. Un gesto e un impegno che dovrebbe essere rispettato senza se e senza ma”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione