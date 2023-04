x x

ORIGGIO – Ennesimo incidente stradale lungo l’autostrada A8: è successo questo pomeriggio alle 16.30 in direzione Varese nel tratto fra Origgio ovest e Legnano, dove si sono scontrate due automobili. Sul posto oltre alla polizia stradale sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, e sono arrivate l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e l’auto-infernieristica. Due uomini hanno avuto bisogno di cure mediche, nessuno è apparso in pericolo di vita.

Per effetto del sinistro, si sono creati rallentamenti lungo la A8. La polstrada si è occupata di deviare il traffico sulle corse più lontane rispetto alle auto incidentate, in modo che i soccorsi potessero svolgersi in tutta sicurezza; e poi gli agenti hanno eseguito i rilievi dell’incidente al fine di chiarire le cause dell’accaduto, la dinamica e risalire alle eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

05042023