SARONNO – “Un gesto che nella sua gravità e assurdità si qualifica da solo. Un gesto vile che non lascia spazio a scuse o giustificazioni”.

Usa parole forti il capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone quando condanna “senza se e senza ma” il vandalismo della notte scorsa contro il monumento ai paracadutisti.

Il riferimento va al blitz a colpi di vernice con un graffito sulla parte anteriore del monumento e uno spruzzo in quella posteriore.

“All’associazione paracaduti, alle famiglie e agli eredi dei parà la vicinanza, l’affetto, il sostegno e la solidarietà mia personale di saronnese e di tutta Fratelli d’Italia”.

Guaglianone ribadisce come il gesto sia inqualificabile: “E’ stato imbrattato un monumento che ricorda il sacrificio dei paracadutisti d’Italia e di Saronno nelle varie attività operative ed addestrative come in Somalia e nella tragedia della “Meloria”. E’ stato un atto vile imbrattarlo. Qualsiasi sia il messaggio o il contenuto non si può accettare, legittimare questo bieco tentativo di scalfire le tradizioni e l’orgoglio dei paracadutisti di Saronno e d’Italia che hanno sacrificato la loro vita per la patria. Ribadisco un grazie per ciò che hanno fatto in servizio e ciò che i faranno in futuro nelle loro attività comprese quelle di volontariato”.

Ma non solo: “Oggi ci sarà la manifestazione per la pace per le scuole mi aspetto che arrivi una condanna del vandalismo la stessa che immagino arrivi con forza dall’Amministrazione comunale e dalla coalizione che guida la città a partire dal presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che da sindaco a voluto questo monumento dimostrando una grande sensibilità e attenzione”.

