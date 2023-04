x x

SARONNO – Continua a suscitare amarezza e condanna il vandalismo che nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 aprile ha visto finire nel mirino il monumento ai parà di via Biffi sporcato con una secchiata di vernice nella parte posteriore e danneggiato in quella anteriore da un graffito contro la guerra e l’esercito.

Dopo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a condannare l’accaduto anche il presidente nazionale AnpdI il Gen. C.A. (ris) Marco Bertolini: “Nel giro di pochi anni, il bellissimo monumento ai paracadutisti di Saronno è stato ancora una volta oltraggiato da qualcuno tra i soliti ignoti che scelgono l’anonimato per dare sfogo al proprio odio per l’Italia e per chi ne ha difeso la libertà e l’onore con le armi in pugno”.

“Il risultato di questo scempio, però, si ripercuote contro i suoi stessi autori – continua il presidente nazionale – Il monumento di Saronno, così come l’hanno conciato, assume infatti un duplice significato: da un lato resta un omaggio ai paracadutisti di tutte le epoche, per nulla diminuito nella sua funzione da qualche pennellata di vernice, mentre dall’altro si erge a simbolo della vigliaccheria di chi per costume consolidato ricorre all’ombra per dare sfogo alla propria bassezza, meglio se alle spalle e, per ulteriore prudenza, contro oggetti inanimati e incustoditi”.

