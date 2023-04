x x

SARONNO – Parco Groane, ripreso l’incendio a Cesate: pompieri di Saronno al lavoro.

Grande cordoglio per l’ultimo saluto a Juan Carlos Iannuzzi e la moglie Patricia Morales morti nell’incidente avvenuto in A8 lo scorso 26 marzo. La coppia era appena sbarcata all’aeroporto di Malpensa e si stava recando dal figlio, per restare qualche giorno con lui. L’incidente era avvenuto alle 11 sulla corsia sud della A8, aveva coinvolto diversi mezzi. In particolare un van Mercedes aveva violentemente tamponato la Renault sulla quale si trovava la coppia argentina. Il figlio di Juan Calro, che ha 34 anni, ha autorizzato l’espianto degli organi.

Si è confermata un successo la manifestazione organizzata mercoledì 5 aprile dal coordinamento Quattro passi di pace Saronno per alunni e studenti saronnesi. Si tratta della seconda edizione la prima è stata realizzata, sempre prima di Pasqua l’anno scorso. Piazza Libertà è stata invasa dai migliaia di bimbi e studenti ma soprattutto dalla loro energia e dal loro entusiasmo. Alle 10 in piazza Libertà si sono radunati prima i più piccoli, alunni delle elementari poi raggiunti dai compagni di medie e superiori.

06042023