x x

SARONNO – Tavoli, sedie, qualche pianta e tanta cura dei dettagli che negli ultimi due anni pur tra tante difficoltà burocratiche hanno fatto vivere un angolo del quartiere Prealpi dove spesso fanno notizia la mancanza di decoro, lo spaccio e il degrado. Questo è il dehors del bar ristorante “Le tre posate” di via Randaccio che quest’anno non potrà essere riaperto.

Una doccia fredda per quanti vivono il quartiere che già di pregustavano di riprendere a vivere quel piccolo angolo dello storico parco Alpini che in questo modo diventa attrezzato e curato. Singolare la motivazione: il regolamento comunale vieta la possibilità di allestire spazi all’aperto dove l’attraversamento veicolare separa il locale dai dehors fuori dalla Ztl. Ossia ci sono in città dehors con questa specificità (in via Mazzini e in via Cavours ad esempio) ma tra via Concordia non è possibile. Poco importa che il “traffico” veicolare nella zona sia soprattutto quello di auto che procedono a passo d’uomo per cercare un parcheggio. Il dehors è stato posizionato negli ultimi due anni, spiegano le titolari dell’attività, grazie alle deroghe concesse nel post covid, e non ci sono mai stati problemi. Anzi nella zona non si sono mai registrati incidenti negli ultimi anni.

Dalla volontà di trovare una soluzione la mobilitazione con una raccolta firme a cui stanno aderendo i clienti dell’attività nata tre anni fa dalla passione per la cucina sana e per l’amore per Saronno ma anche i residenti del quartiere. “Abbiamo sempre rispettato tutte le regole e pagato al comune tutto il dovuto per il dehors quando l’abbiamo posizionato negli ultimi due anni – concludono le titolari – Vorremmo trovare una soluzione per poter continuare a offrire questa possibilità estiva alla nostra attività, che come tante altre ha patito negli ultimi due anni di covid, ma anche ai clienti e al quartiere”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione