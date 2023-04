x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore al Commercio Domenico D’Amato sulla petizione organizzata dal bar ristorante le tre posate in merito al dehors estivo del locale.

L’Amministrazione comunale conosce molto bene la realtà de “Le tre posate”, esercizio commerciale che a più riprese è stato visitato dal Sindaco e dall’assessore al commercio.

Altrettanto bene l’amministrazione conosce la realtà di quel quartiere e della sua specificità.

Le titolari hanno anche recentemente intrattenuto uno scambio con l’amministrazione sulla questione autorizzazione occupazione spazio per dehor, giovedi sono state invitate in Comune per adeguare la loro istanza al fine di ottenere la specifica autorizzazione, in quanto non si tratta di un rinnovo, come erroneamente richiesto dalle titolari, ma di una nuova autorizzazione. Gli uffici forniranno in tal senso tutte le assistenze del caso per la definizione del procedimento

La possibilità di utilizzare lo spazio all’aperto lo scorso anno discendeva da una deroga normativa nazionale legata al periodo covid e infatti l’esercente ha operato regolarmente senza richiedere la specifica autorizzazione.

L’amministrazione dunque, come per via Mazzini e via Cavour, provvederà al rilascio dell’autorizzazione per l’anno 2023 a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione.

La zona peraltro è oggetto di uno studio approfondito relativamente a nuovi insediamenti e opportunità, al fine di garantire ai residenti servizi di vicinato e di contemporaneo presidio anche serale e festivo.

