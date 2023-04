x x

LIMBIATE – Non ha fatto molta strada l’autore di una rapina avvenuta alle slot di Limbiate: è stato arrestato poco dopo dai carabinieri nella vicina Senago. L’altro giorno alle 7.30 è andato alla sala giochi limbiatese di corso Milano, è entrato ed ha finto di avere una pistola. Non prima di essersi messo una barba finta: ha minacciato l’unica dipendente presente e si è fatto consegnare tutti i soldi disponibili, 12 mila euro. E’ scappato, sono stati avvisati i carabinieri ed i militari, che subito l’avevano riconosciuto dalla descrizione, sono andati immediatamente a prenderlo nella casa della compagna, nella vicina Senago. A finire in manette è stato un 35enne, già noto alla legge.

Ritrovati anche tutti i soldi, erano in camera da letto.

(foto archivio)

07042023