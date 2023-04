x x

SARONNO – “Ieri è andato in scena l’atto finale di uno spettacolo che ormai dura da troppo tempo: il consigliere comunale Marta Gilli è stato eletto presidente della commissione, istituita per la revisione del Pgt (Piano di Governo del Territorio), svelando così la sua reale posizione nell’amministrazione Airoldi”.

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno che interviene sulla vicenda politica che nelle ultime ore ha animato il mondo politico.

“Con questa votazione è evidente che Marta Gilli di nome è “consigliere indipendente” ma di fatto è un consigliere di maggioranza. A rincarare la dose si aggiunge il voto favorevole del consigliere comunale e noto costruttore Agostino De Marco, capogruppo di Forza Italia, che appoggia la scelta della maggioranza nel votare Marta Gilli. Vale, anche in questo caso, la stessa considerazione: il consigliere di Forza Italia, che siede istituzionalmente negli scranni dell’opposizione, svela la sua reale posizione a favore della maggioranza di Airoldi.

E tutto ciò viene ovviamente accettato da chi governa attualmente la città perché, in caso contrario, la maggioranza sarebbe numericamente in minoranza con 12 consiglieri contro 13 di opposizione con la conseguente caduta del sindaco Airoldi.

Esponenti di maggioranza perdono tempo chiedendosi “come sta l’opposizione” non cogliendo invece l’importanza di domandarsi – nel rispetto del ruolo che rivestono – “come stanno i cittadini di Saronno”: su questo dovrebbe concentrarsi chi ha attualmente il dovere di amministrare la città.

Obiettivo Saronno è consapevolmente e con fierezza all’opposizione perché lontana da questi giochetti che fanno solo il male dei cittadini e della città. Da mesi abbiamo la possibilità di mettere alla prova la fiducia dei consiglieri nei confronti del Presidente del consiglio comunale Gilli che, appoggiando la maggioranza, non brilla per imparzialità e tutela nei confronti dell’intero consiglio: per farlo serve almeno l’appoggio di chi si dichiara essere in opposizione ma ad oggi non è stato accettato da nessuno. Obiettivo Saronno è pronta a compiere questo passo perché considera il rispetto delle regole un valore imprescindibile e attende che altri consiglieri siano favorevoli a procedere.

La conclusione della storia è presto detta: destra, sinistra, liste civiche di comodo… sono tutte facce della stessa medaglia. Obiettivo Saronno è lontana anni luce da queste logiche e procede, fermamente e con determinazione, nel suo percorso di cambiamento con l’unico obiettivo di fare il bene di Saronno. Come cita il proverbio, meglio soli che mal accompagnati.

