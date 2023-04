x x

APPIANO GENTILE – Nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 8 aprile, nell’area boschiva del Parco Pineta compresa tra i comuni di Appiano Gentile località Rugurè e Oltrona di San Mamette, i militari del Nor e della stazione carabinieri di Appiano Gentile, hanno condotto un servizio straordinario finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, svolto con il supporto di personale degli “Squadroni Cacciatori di Calabria e Sicilia”. Nel corso del servizio sono stati geolocalizzati e smantellati cinque bivacchi, rinvenendo alcuni capi di vestiario, generi alimentari, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e un coltello.

Per tutto il mese di aprile e maggio andranno avanti i controlli nelle zone boschive, note per lo spaccio di stupefacenti, con l’impiego degli Squadroni eliportati “Cacciatori”, reparti ad elevata specializzazione che sintetizzano in un’unica visione operativa procedure militari e tecniche di polizia, con capacità di operare in terreni impervi.

