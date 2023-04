Ieri a Saronno: auto ribaltate in Pedemontana. Due incidenti al crossodromo. Steso dall’alcol a Pasqua. Multe ai tifosi. Veglia e rissa pasquale in città

Ieri a Saronno: auto ribaltate in Pedemontana. Due incidenti al crossodromo. Steso...

SARONNO – Incidente con due auto ribaltate in Pedemontana: 3 feriti.

Al crossodromo di via Laghetto a Ceriano Laghetto per una caduta dalla motocicletta è stato soccorso un ragazzo di 20 anni. Poco prima un incidente ad un cinquantenne.

Intervento dell’ambulanza la scorsa notte in centro a Saronno: alle 2 è stata segnalata al 118, il numero delle emergenze sanitarie regionali, la presenza di una persona in evidente difficoltà e sul posto è stata inviata una autolettiga della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

Attorno al campo da softball di Bariola dove i padroni di casa della Rheavendors Caronno giocavano contro Pianoro, seconda giornata di serie A1. Tantissima gente nell’impianto, in quel momento erano le 18 e c’erano oltre 200 persone, ed all’improvviso l’arrivo di una pattuglia della polizia locale; multati tutti quelli che fuori avevano parcheggiato “male” in via Rossini.

Tanti fedeli in piazza Libertà e nella chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo per la veglia pasquale. Con i sacerdoti saronnesi il prevosto, monsignor Claudio Galimberti. All’esterno del tempio sacro c’è stata la benedizione del fuoco nuovo; rito che, bruciando gli oli santi e l’ulivo benedetto dell’anno precedente, simbolicamente porta la luce nuova che è Gesù risorto.

