x x

SARONNO – Anche gli alunni degli istituti comprensivi saronnesi Aldo Moro, Ignoto Militi e Leonardo da Vinci saranno coinvolti nei progetti di educazione alla sostenibilità premiati dal bando del ministero dell’Istruzione. Come riporta la nota del ministero, ad essere premiati sono stati tutti gli istituti comprensivi statali per il primo ciclo e gli istituti omnicomprensivi che abbiano presentato progetti per l’avviso “Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.

Si tratta di 25.000 euro per ogni istituto partecipante, utili ad introdurre dei laboratori formativi nell’educazione degli studenti relativamente ad elementi di scienze, di educazione alimentare e alla sostenibilità, sperimentando direttamente in ambienti naturali di esplorazione. Gli alunni impareranno direttamente “sul campo”, realizzando giardini e orti botanici, avviandosi ad un percorso non solo scientifico, ma anche di stampo sostenibile.

Ad essere premiati sono un totale di 2.855 progetti a livello nazionale con oltre 71 milioni di euro nell’ambito del Pon “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 21 di questi sono sul territorio varesino.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

07042022