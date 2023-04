x x

CARONNO PERTUSELLA – L’amministrazione comunale di Caronno Pertusella è pronta a concorrere al bando regionale “Strade sicure” per ottenere più fondi da destinare ai servizi della polizia locale. Obiettivo, quello di ottenere le disponibilità per potenziare lo staff e le relative dotazioni, i fondi saranno assegnati nei prossimi mesi.

Al momento il comando caronnese, agli ordini di Elisabetta Ciccolella, può contare su sette agenti assunti a tempo indeterminato, due hanno invece contratto di formazione e lavoro, poi c’è la comandante ed un vice. Sul fronte delle dotazioni tecniche e tecnologiche, tramite il bando si vorrebbero ottenere le disponibilità per acquistare un etilometro omologato; un armadio blindato per la custodia delle armi; quattro apparati radio portatili. Il costo complessivo è di 10 mila e 882 euro, tramite il bando la Regione potrebbe coprire questa spesa al 50 per cento.

