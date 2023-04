x x

LAZZATE – La piattaforma “Giraskuola” sbarca a Lazzate! Ma di che si tratta? E’ una start up innovativa, nata per creare un collegamento a km zero tra i cittadini dello stesso Comune o del medesimo istituto scolastico, per scambio regalo o vendita di libri usati e materiale scolastico.

Ecco che così, dalla fine di questo anno scolastico, sarà possibile scambiare e rivendere i testi scolastici usati o altro materiale scolastico come prodotti di cancelleria, strumenti musicali o strumenti da disegno, con altre famiglie di Lazzate attraverso questo software, in grado di mettere in contatto in maniera semplice ed intuitiva domanda e offerta.

L’Amministrazione comunale di Lazzate, con apposita deliberazione della Giunta comunale, ha infatti aderito alla piattaforma Giraskuola.it, che mette in relazione persone dello stesso Comune e con figli frequentanti lo stesso istituto scolastico, interessate ai libri di testo usati o altro materiale didattico, con l’obiettivo di fare incontrare le persone e favorire il risparmio e il riciclo dei prodotti della filiera scolastica.

L’utilizzo del servizio è semplicissimo e intuitivo: si entra nel sito web giraskuola.it e si seleziona il Comune di residenza, poi il plesso scolastico, quindi la classe di appartenenza ed infine il testo che si intende vendere o acquistare. A quel punto vengono evidenziate le copie disponibili dello stesso testo. Nel caso in cui si fosse interessati a vendere o acquistare altro materiale scolastico si può fare la stessa cosa cercandolo o inserendolo nelle apposite categorie.

“E’ un progetto che rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare, sostiene il riuso, riduce gli sprechi e aiuta i cittadini specie in questo momento in cui molti vivono difficoltà economiche: insomma, non ci sono motivi per non aderire a questa piattaforma innovativa” spiega l’assessore comunale all’Istruzione, Andrea Monti. La piattaforma è offerta gratuitamente dal Comune di Lazzate ai propri cittadini come servizio utile, ecologico e virtuoso.

