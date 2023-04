Elezioni Cogliate: in solo un’ora raccolte le firme per la lista di Andrea Basilico

Elezioni Cogliate: in solo un’ora raccolte le firme per la lista di...

COGLIATE – “Nel pomeriggio dell’altro giorno tante persone hanno partecipato all’inaugurazione del point elettorale e ci hanno incitato a proseguire nel lavoro che stiamo svolgendo per il paese. In meno di un’ora abbiamo raccolto ben oltre le firme necessarie per presentare la nostra lista alle elezioni locali del 14 e 15 maggio”. A parlare il sindaco uscente di Cogliate, il leghista Andrea Basilico, che si è ricandidato alla testa di una coalzione Lega-Forza italia.

“Ora come sempre proseguiremo a lavorare, questa volta a differenza del solito, dovremo parlare tanto per spiegare cosa abbiamo fatto in questi 5 anni e cosa faremo nei prossimi per la nostra Cogliate” conclude Basilico.

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo con il sindaco uscente di Cogliate, Andrea Basilico)

