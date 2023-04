x x

SARONNO – Si è concluso da poco il mandato quinquennale degli organi direttivi di Confcommercio Saronno, un periodo difficile per le personalità sono venute a mancare dopo essere stati i protagonisti della storia di Ascom Saronno: Franco Iemmallo e Mario Nazeri.

“Oggi più che mai possiamo dirci orgogliosi di essere stati al fianco di questi “colleghi” e “amici” che hanno sempre lavorato con estrema dedizione e diligenza a supporto dei commercianti del nostro territorio, per cui conserveremo sempre stima e rispetto”.

Andrea Busnelli, presidente uscente, spiega: “Si deve molto a Franco e Mario, perché sono tanti gli insegnamenti di vita di cui ancora oggi facciamo tesoro quotidianamente. Ci sembra il minimo ricordarli, intitolando le nostre due principali sale di adunanza, per rendere indelebile e testimoniare ai posteri che siederanno a questi tavoli di lavoro, il valore professionale e di spirito di cui eravate sostanza”.

E prosegue: “A Franco abbiamo deciso di intitolare la sala riunioni del primo piano della nostra sede, poiché è sempre stato il mentore del nostro consiglio direttivo e della giunta esecutiva. Mentre, a Mario, abbiamo dedicato la sala convegni poiché è il fulcro dell’associazione ed è luogo di ritrovo per i soci durante le riunioni. Infatti, Mario, per tutta la sua carriera è stato “l’associazione Commercianti”. Mi piace pensare che ogni volta che ci sarà una riunione, due sedie saranno sempre occupate da loro: non li abbiamo lasciati nella storia dell’Associazione ma li continuiamo a portare con noi nel futuro grazie a loro insegnamenti.”

Busnelli chiosa “Concludo ringraziando i parenti più prossimi che hanno condiviso con noi questi momenti di intitolazione delle sale, poiché hanno avvalorato lo spessore di queste due personalità.”

