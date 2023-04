x x

SARONNO – “Grazie alle pressioni della Lega l’Amministrazione ha fatto chiarezza sul futuro dell’Istituzione Zerbi. Nel corso dell’intero 2022 l’Amministrazione comunale ha avuto poca trasparenza in merito alle linee di indirizzo programmatico per l’Istituzione Zerbi”.

Inizia così la nota di Davide Borghi esponente della Lega di Saronno in merito all’ultimo intervento della presidente dell’istituzione Zerbi Lisalberta Castaldi.

“Con scarsa trasparenza intendo l’assenza di risposte e riscontri alle proposte del CdA quali la revisione del regolamento o aggiornamenti circa lo stato degli interventi presso gli stabili. Mi riferisco all’assenza di aggiornamento del CdA a valle degli incontri del Comitato di Raccordo istituito a febbraio 2022, ma anche alla mancata partecipazione di alcuni assessori a CdA convocati oppure alle richieste di deliberazione del CdA su argomenti che spettano alla Giunta e al Consiglio Comunale come la rimodulazione delle tariffe.

Mi riferisco al totale pasticcio avvenuto sul nodo assunzioni, dove a luglio l’Amministrazione ha promesso di incrementare la pianta organica salvo poi smentirsi a ottobre avendo fatto rientrare i dipendenti della Zerbi all’interno del conteggio della pianta organica comunale. Pasticcio che ha portato i sindacati ad uno stato di agitazione con impatti negativi sugli utenti. Penso alla totale assenza di pianificazione nella sostituzione dei pensionamenti di alcune figure chiave per l’istituzione.

Una serie di azioni ed incongruenze che hanno portato la presidente Lisalberta Castaldi a presentare le dimissioni a dicembre 2022 per poter avere la giusta attenzione da parte del sindaco Augusto Airoldi.

Tale assenza di trasparenza ed il susseguirsi di incongruenze da parte dell’Amministrazione Comunale sono la causa del mio voto contrario al bilancio consuntivo 2022 dell’Istituzione. Come consigliere espressione delle minoranze, nel corso del 2022 più volte mi sono trovato a chiedere chiarimenti che purtroppo sono mancati. Infatti, nessuno dei colleghi di maggioranza in CdA è riuscito a dichiarare una posizione chiara e netta per conto dell’Amministrazione, n’è l’Amministrazione stessa ha espresso una linea guida, nemmeno a seguito dell’interrogazione presentata dal consigliere Raffaele Fagioli in data 30 dicembre. Tale assenza di visione e trasparenza ha costretto a inefficienze e sovraccarichi sia il personale che la Presidente, che spesso ha dovuto sopperire con significativo impegno alle assenze dell’Amministrazione, alla quale va il mio riconoscimento per il lavoro svolto (ricordo che il CdA dell’istituzione non percepisce compensi o indennità).

Se oggi la presidente Lisalberta Castaldi può uscire sulla stampa a rispondere sul futuro dell’Istituzione Zerbi è per il lavoro svolto congiuntamente dai rappresentanti delle opposizioni sia in CdA che in consiglio comunale. Infatti, è stato solo a seguito della mia richiesta di chiarimento sul futuro dell’istituzione avanzata durante la seduta per la votazione sul bilancio consolidato 2022 in data 5 aprile, che la direttrice dell’istituzione nonché segretaria comunale Antonella Pietri, ha affermato che non è volontà dell’Amministrazione Airoldi modificare l’impostazione gestionale e legale attualmente vigente, ponendo così fine a ritardi durati più di un anno. Il mio augurio è che nel 2023 l’Amministrazione tenga un rapporto più trasparente nei confronti del CdA, coinvolgendo almeno la Presidente nelle sedute del Comitato di Raccordo al fine di garantire l’allineamento tra gli organi di governo dell’Istituzione”.

12042023