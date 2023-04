x x

SARONNO – Indagare il legame tra sport, fede ed educazione: è questo l’intento dell’incontro con don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico nazionale del centro sportivo italiano, e Filippo Galli, collaboratore Figc Sgs per lo sviluppo del calcio giovanile in Italia ed

ex giocatore professionista.

L’evento, patrocinato dal comune di Saronno e in collaborazione tra Amor e comunità pastorale Crocifisso Risorto, si terrà venerdì 14 Aprile alle 21 nel salone dell’oratorio San Giovanni Battista. SI tratta di uno degli eventi che Amor Sportiva organizza in occasione del settantacinquesimo anniversario dalla fondazione.

(foto archivio: una manifestazione Amor Sportiva)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione