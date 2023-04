x x

SARONNO – È previsto per sabato 15 aprile l’evento organizzato da Ambiente Saronno Odv “Puliamo Saronno Sud”. Si tratta di una delle molte manifestazioni che l’associazione ambientalista mette in campo per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente. In questa occasione, i volontari interessati potranno aiutare la città ripulendo le aree verdi di Cascina Colombara e le zone circostanti alla stazione da rifiuti abbandonati.

Alle 9.30 è previsto il ritrovo davanti alla stazione ed è gratuito e aperto a tutti. Molto utile per l’attività sono guanti e una pinza: l’associazione raccomanda, chi dovesse esserne in possesso, di portarli da casa.

(foto d’archivio: un precedente evento di Legambiente Saronno per ripulire la città)

