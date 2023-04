x x

CASTRONNO – Tragedia stamane alle 10.30 in via Malpaga a Castronno nel Varesotto: un uomo di 58 anni, che stava tagliando della legna, è stato colto da malore; a dare l’allarme è stata la moglie e sul posto sono accorsi l’automedica e l’ambulanza del Sos ma per lui non c’è stato nulla da fare.

In via Malpaga – che si trova i zona periferica e defilata – è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, che ha avviato accertamenti ricostruendo l’accaduto. Nessun dubbio che il decesso sia avvenuto per cause naturali, presto verrà fissata la data delle esequie.

