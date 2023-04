x x

SARONNO – “Sabato 15 aprile il nostro territorio sarà interessato da due importanti iniziative alle quale purtroppo, a causa di impegni politici precedentemente assunti, non potrò prendere parte. Due manifestazioni che meritano un’attenzione particolare perché legate insieme dalla volontà di difendere il sistema sanitario pubblico il cui valore e la cui tenuta sono oggi più che mai a rischio. Mi riferisco nello specifico alle iniziative organizzate a salvaguardia dei presidi ospedalieri pubblici di Menaggio e di Saronno. Due realtà ospedaliere pubbliche fondamentali per la sanità locale, l’una che insiste più direttamente sul lago di Como e l’altra che serve la provincia di Varese coinvolgendo il sud della provincia di Como e parte dei quella di Monza e Brianza, messe fortemente in ginocchio in questi anni da politiche sanitarie vacue e inconsistenti da parte di Regione Lombardia”. Lo fa sapere in una nota la deputata comasca Chiara Braga, neo capogruppo del Partito Democratico alla Camera, dando risalto ai due presidi organizzati dai rispettivi Comitati di difesa degli Ospedali di Menaggio e di Saronno in programma per sabato 15 aprile, la mattina alle 10 a Menaggio e il pomeriggio alle 16 a Saronno.

“Due appuntamenti rilevanti, che mi sento convintamente di sostenere – continua la Presidente del Gruppo dei deputati Pd -, che prendono le mosse dalla forte preoccupazione generale sentita sulla pelle di molti cittadini comaschi per il destino di questi due presidi ospedalieri, ma come di tanti altri in Lombardia, dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari che nonostante le difficoltà e le condizioni di lavoro, continuano a prestare il loro prezioso lavoro di cura; ospedali ormai svuotati delle loro funzioni, per i quali manca una visione progettuale chiara di sviluppo, a più riprese cercata e mai data, lasciati sempre più agonizzare dai vertici della sanità lombarda. Una condizione non più sostenibile né tollerabile alla quale occorre reagire. La sanità pubblica è un valore da difendere e non disperdere come invece continua inesorabilmente a fare Regione Lombardia”.

