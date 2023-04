Baseball, manager dominicano per il Saronno

SARONNO – Il Baseball Saronno ha dato il benvenuto a Francisco Fernandez, che ricoprirà ufficialmente il ruolo di manager (allenatore) della formazione maggiore, in serie C. Francisco, nato in Repubblica Domenicana, ha militato ad alti livelli per tanti anni nel suo paese di origine, per poi trasferirsi in Italia e giocare tra le fila del Senago, dove ha anche avviato la sua carriera da allenatore, dopo il ritiro.

Ecco le sue prime parole: “Sono molto contento di essere a Saronno e di poter allenare questi ragazzi, che mi hanno fatto subito una bellissima impressione. Ho visto un gruppo unito, con una gran voglia di crescere e di imparare. Cercheremo di mettercela tutta sin dalla prima partita stagionale” Francisco in passato, ha trascorso anche un breve periodo come tecnico tra le fila del settore giovanile del Saronno Softball, ben si ricorda il presidente Massimo Rotondo: “Abbiamo già avuto il piacere di lavorare con Francisco e sono molto contento che sia di nuovo tra noi, è sicuramente una figura di gran competenza e professionalità, sono certo che il suo lavoro sarà fondamentale per il raggiungimento degli obbiettivi della prima squadra di baseball”.

Il nuovo manager, vanta anche conoscenze come pitching coach, figura ormai fondamentale in una squadra di baseball; in proposito si è voluto esprimere Luca Perini, lanciatore della serie C e membro del consiglio direttivo: “E’ una fortuna che a guidare la squadra si abbia una figura polivalente, che segua anche la parte di lancio. il ruolo del lanciatore è importantissimo e molto complicato. Io e miei compagni lanciatori siamo molto entusiasti di poter lavorare insieme a Francisco, sono certo che con lui miglioreremo tanto”.

(foto: Francisco Fernandez)

