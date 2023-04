x x

CARONNO PERTUSELLA – Quartultima giornata di campionato, al Comunale di Caronno Pertusella la Caronnese ospita il Città di Varese. Un derby amaro, visto che al momento i rossoblù sono sul fondo della classifica mentre i biancorossi terzultimi e, ad oggi, retrocessi.

Simone Moretti: “Guardiamo in faccia la realtà”

Un derby amaro ma comunque una partita speciale per Simone Moretti, varesino doc ed ex giocatore biancorosso: “Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata. Quel passo falso, arrivato in quel modo, incise e non poco sul nostro campionato. Ora guardiamo in faccia la realtà ma affrontiamo ogni domenica col massimo impegno e con la massima serietà”.

Alla scoperta del Città di Varese

Un cammino difficile e simile quello del Città di Varese. Partito con ambizioni ma che si è scontrato con un’annata amara. Fatta di due esoneri, col ritorno in panchina di Gianluca Porro. E di una squadra rivoluzionata in inverno. I biancorossi sono reduci dal successo sul Ponte San Pietro, mentre il precedente dell’andata è amarissimo per la Caronnese. I nostri ragazzi erano avanti fino al novantesimo, poi due gol nel finale hanno servito il ribaltone. Una mazzata per i nostri ragazzi.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Mariani Silvio, Pandini Simone, Soddu Federico.

Centrocampisti: Brugnone Edoardo, Cerreto Paolo, Mollica Diego, Piraccini Luca, Tunesi Mattia.

Attaccanti: Agello Stefano, Aloardi Riccardo, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles, Frontini Andrea.

15042023