SARONNO – Due ambulanze, l’automedica, i mezzi dei vigili del fuoco e carabinieri e polizia locale: è la mobilitazione di mezzi di soccorso che si è vista stamattina in via Tasso per l’incendio avvenuto in un appartamento.

Secondo quanto emerso all’inizio delle operazioni di soccorso l’incendio sarebbe partito dalla cucina dall’angolo cottura. E’ subito scattato l’allarme, anche per il fumo che usciva dalle finestre dell’appatamento, che ha portato sul posto non solo i vigili del fuoco ma anche i mezzi di soccorso. Lesioni e leggera intossicazione per i le due persone che si trovavano nell’appartamento che evidentemente hanno cercato di domare le fiamme.

L’incenido è stato domato dai pompieri senza particolare danni alla struttura. Il fuoco ha danneggiato solo gli arredi e gli spazi della cucina. I due feriti, un uomo e una donna, sono stati portati all’ospedale di Saronno.

(foto archivio)