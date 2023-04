x x

CARONNO PERTUSELLA – Sono stati passati al setaccio sentieri e aree boschive dove cittadini, residenti e frequentatori del parco avevano nel tempo segnalato un insolito viavai. Lo scorso 14 aprile l’area boschiva del Parco Lura, nel territorio di Caronno Pertusella è stata al centro di un’operazione congiunta dei carabinieri della compagnia di Saronno con lo squadrone cacciatori Puglia.

I militari impegnati hanno passato al setaccio la zona, riscontrando la presenza nel luogo di due clienti di sostanze stupefacenti, che sono stati segnalati alla autorità per essere stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Le attività di controllo e contrasto proseguiranno incessanti nelle zone boschive interessate dal fenomeno, prestando particolare attenzione anche all’attività di prevenzione volta a scoraggiare il fenomeno del consumo di droghe. Un’operazione analoga è stata svolta negli ultimi giorni anche al parco Pineta sia sul versante comasco sia su quello tradatese.

