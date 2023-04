x x

COGLIATE – La sua attività è tutt’altro che ignota anzi è amatissima e apprezzatissima non solo nel comprensorio ma in tutta Italia eppure venerdì sera Fabio Addolorato cogliatese titolare del negozio di giochi vintage è stato uno dei protagonisti de “I soliti Ignoti” la trasmissione condotta da Amadeus su Raiuno.

Come altri saronnesi e residenti dei comuni delle Groane prima di lui Fabio Addolorato ha partecipato alla trasmissione con una breve trasferta romana per registrare la puntata. La presenta di Fabio è stata subito condivisa sui social dai concittadini e clienti entusiasti che le luci della trasmissione siano state l’occasione per illuminare e raccontare un’attività tanto unica ed amata come quella che Fabio porta avanti con grande passione e dedizione.

Un motivo d’orgoglio per l’intera Cogliate che in tv e sui social non ha perso l’occasione di applaudire con entusiasmo il proprio concittadino.

(foto condivisa sui social)

