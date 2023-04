x x

SARONNO – Con la vittoria a Cermenate nell’ultima giornata di stagione regolare di Serie C Gold Lombardia 2022-2023, Az Pneumatica Robur Basket Saronno mette la firma sulla promozione diretta nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. Il campionato era partito con grandi ambizioni per la società del presidente Ezio Vaghi, che in estate ha rinnovato di molto il roster, ringiovanendo e affidandosi a tanti ragazzi cresciuti in casa, aggiungendo senior di assoluto livello. Dei 17 giocatori utilizzati poi durante l’anno, ben 13 sono nati dopo il 1999 e 11 arrivano dal settore giovanile roburino. In panchina altre due icone roburine, la coppia Renato Biffi-Ezio De Piccoli che aveva già vinto la Serie C1 in campo in maglia Robur. Con una grande partenza iniziale ed un campionato sempre molto solido (nonostante a causa di parecchi infortuni il roster abbia giocato al completo solamente tre gare), contraddistinto da molti alti e pochi (ma utili anche quelli) bassi, con 20 vittorie in 26 giornate, si arriva all’ultima giornata con l’occasione, vincendo al PalaMalacarne di Cermenate, campo della Virtus, di conquistare la promozione diretta alla categoria superiore.

La partita

Partenza brillante con il quintetto De Capitani, Beretta, Negri, Ugolini, Quinti che segna con continuità vicino al ferro. Il capitano Davide Tresso in uscita dalla panchina contribuisce con 14 punti nel solo primo tempo. La Robur scappa via con 56 punti segnati nei primi venti minuti, anche se Cermenate rimane nella partita (56-40 al 20’) grazie ad una super prestazione dell’esterno Pietro Nasini (alla fine saranno 30 per lui nel match). La Virtus però perde Freri per distorsione alla caviglia e Barbisan per una brutta caduta sul parquet, coach Spinelli allora lancia qualche giovane dalla panchina e rimane agganciato al match, anche se i ragazzi di coach Biffi non scendono mai sotto la doppia cifra di vantaggio e nel finale controllano con i canestri pesanti di Beretta (tripla da 10 metri) e Negri (decima doppia cifra consecutiva). Il punteggio finale recita 76-89 e tanto basta per cominciare la festa promozione.

Tabellino

Virtus Cermenate- Az Robur Saronno 76-89

VIRTUS CERMENATE: Tremolada 7, Broggi ne, Cairoli 2, Villa 4, Verga 6, Barbisan 8, Bosa 6, Nasini 30, Caccia, Carioni 10, Freri 3. Coach Spinelli, assistenti Rota e Semoventa.

AZ ROBUR SARONNO: Pellegrini 2, Ugolini 10, Negri 16, Quinti 12, De Capitani 10, Tresso 20, Fabbian ne, Fusella 4, Beretta 15, Motta, Bellotti, Cova ne. Coach Biffi, assistenti De Piccoli e Bettoni

I protagonisti

Roster

Guardie: Francesco De Capitani, Luca Bellotti, Tommaso Banfi, Riccardo Mariani, Matteo Beretta, Filippo Cova, Alessandro Fabbian.

Ali: Davide Tresso (K), Andrea Negri, Pietro Ugolini, Gabriele Pellegrini (da gennaio), Giacomo Motta, Davide Pagani, Leonardo Figini

Centri: Andrea Quinti, Pietro Fusella, Guido Villamil Galan (fino a febbraio).

Il capitano Davide Tresso, alla settima stagione in prima squadra a 23 anni, la prima con la K a fianco al nome, taglia nell’ultima gara di stagione regolare il traguardo dei 1000 punti segnati in maglia Robur. Per lui è il secondo campionato vinto di Serie C Gold (2021, 2023), ai quali aggiunge una Coppa Lombardia (2022).

Il settore giovanile ha dato 11 giocatori, su 17 impiegati, alla squadra promozione: Davide Tresso (2000), Andrea Quinti (2001), Francesco De Capitani e Gabriele Pellegrini (2002), Giacomo Motta, Alessandro Fabbian, Filippo Cova, Tommaso Banfi, Davide Pagani (2003), Leonardo Figini (2004) e Riccardo Mariani (2005).

Per Tresso, Quinti, De Capitani e Pellegrini è il secondo campionato vinto dopo quello del 2021 nello spareggio nazionale con La Spezia, aggiungono un campionato di Promozione (2018) ed una Coppa Lombardia (2022).

Pellegrini, De Capitani, Motta, Fabbian, Cova, Banfi, Pagani e Figini hanno vinto anche il campionato regionale Under19 nel 2022.

Luca Bellotti è al 100% di stagioni vinte in maglia Robur. C’era nel 2016, la stagione degli Indimenticabili culminata con la vittoria playoff a Piadena, ed è stato fondamentale nel 2023, con esperienza e leadership.

Pietro Fusella, alla terza stagione consecutiva in maglia Robur, vince il secondo campionato (2021, 2023)

Pietro Ugolini, nazionale di San Marino, dopo vari trofei, è al primo campionato vinto; con 320 punti segnati è il miglior marcatore in stagione regolare.

Matteo Beretta è al terzo campionato di Serie C Gold consecutivo vinto: con Saronno nel 2021, con Busto Arsizio nel 2022 e di nuovo con Saronno nel 2023.

Andrea “Shaggy” Negri è rientrato da un infortunio solamente nel 2023: nelle 11 partite giocate (10 vinte) è andato in doppia cifra 10 volte chiudendo la stagione regolare nel 2023 a 14.5 punti di media.

Renato Biffi ed Ezio De Piccoli vincono il campionato in panchina dopo essere stato il duo vincente in campo per la Robur da giocatori nella promozione del 2008/2009 conquistata ai playoff con San Mauro.

Un po’ di numeri

Nelle ultime dieci stagioni, dal 2013 al 2023, il bottino è di: tre campionati vinti, due finali, quattro semifinali. Su 261 partite di stagione regolare totali: 184 vinte e 77 perse (70% di vittorie), solamente 27 partite perse in casa su 131 disputate (meno di tre a stagione, 80% di vittorie casalinghe, in due stagioni 15/16 e 21/22 una sola sconfitta in casa), 80 vittorie esterne su 130 gare (61%). Vinta due volte la stagione regolare registrando sei stagioni regolari con meno di 10 sconfitte, vinta una volta la Coppa di Lombardia 2022, nel 2015/2016 è stata disputata la semifinale di Coppa Italia di Serie C e nello stesso campionato è stato registrato il record societario di 15 vittorie su 15 partite nel girone d’andata. Una continuità impressionante.

(foto: alcune immagini della decisiva gara Virtus Cermenate-Az Robur Saronno di sabato scorso)

17042023