SARONNO – Nella ventisettima e quart’ultima giornata del campionato di calcio juniores regionale, Fascia B, sconfitta interna per la seconda forza del torneo: il Fbc Saronno è stasto battuto in casa del Db Cesano Maderno, ai biancocelesti non è bastata la doppietta del bomber Sasso. Anche la capolista Meda ha perso, 2-1 in trasferta contro il Bulgaro.

Pari in trasferta, 2-2, per il Sc United a Varedo con le reti di Borda e Beraun. Netto successo interno, invece, per la Gerenzanse che ha vinto 3-0 contro l’Itala, gol di Colucci, Minervino e Canavesi. Vittoria interna anche per il Rovellasca 1910, 2-1 sul Base 96 Seveso con gol comasco di Lesina ed un autogol. Infine, passo falso casalingo dell’Esperia Lomazzo, 1-3 contro il Portichetto Luisago.

In classifica, Meda sempre saldamente al comando con 69 punti, il Saronno segue a 58 e pensa ai playuoff. Rovellasca ha 47 punti e l’Esperia Lomazzo 41 come la Gerenzanese. Sc United a 37 punti.

(foto Andrea Elli: il giovane centravanti Sasso del Fbc Saronno)

18042023