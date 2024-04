Sport

SARONNO – Con il pareggio 2-2, oggi pomeriggio nel derby contro la Caronnese, per la juniores regionale di Fascia A del Fbc Saronno si chiude una positiva stagione. Per la squadra del club guidato dal direttore generale Marco Proserpio un ottimo terzo posto conclusivo, alle spalle della capolista Solbiatese e del Morazzone.

Oggi in casa, sunque, il pari con la Caronnese: per i biancocelesti sono andati a segno Marangoni e Bozzolan, per gli ospiti una doppietta di Cambarau, in un incontro che non ha lesinato emozioni. Per i saronnesi quindi una annata decisamente positiva con diversi elementi che si sono posti in buona evidenza anche in prospettiva futura.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto Andrea Elli: gli juniores del Fbc Saronno)

13042024