COGLIATE – Presentata la lista dei dodici candidati di Progetto in Comune. “Tutti loro hanno un vissuto personale e professionale che garantisce una varietà di punti di vista, valori, esperienze e stimoli che arricchiranno l’amministrazione di Cogliate” spiega il candidato sindaco Paolo Bianchi. “Siamo convinti – prosegue Bianchi – che proprio le molteplicità e le differenze siano elementi imprescindibili per la crescita sociale di un paese come il nostro. Stiamo già facendo la differenza presentando una lista con 8 donne e 4 uomini, con il 66% di candidati di genere femminile. Evento raro nel mondo politico. Abbiamo dato importanza alle oggettive capacità professionali e alle competenze, ma soprattutto abbiamo proposto persone che amano la propria comunità e che hanno qualcosa da proporre per migliorare la qualità della vita a Cogliate.”



Proprio il tema della qualità di vita sarà al centro della campagna elettorale del gruppo. Il claim utilizzato dalla lista civica è infatti “è tempo di qualità”. “Non è semplicemente uno slogan, ma l’obiettivo che vogliamo realizzare per la nostra Cogliate. Un’amministrazione che ponga finalmente al centro del proprio agire la qualità di vita delle persone, i bisogni, le inclinazioni e le passioni di ciascun cittadino. Vogliamo semplificare le tante attività del quotidiano e far vivere alla comunità un tempo qualitativamente appagante. Vogliamo costruire una comunità aperta, che si prenda cura di sé stessa compiendo scelte di sostenibilità per i cittadini e per l’ambiente” conclude Paolo Bianchi.



Della lista fanno parte Annamaria Uboldi, insegnante, Rosa Piscitelli, impiegata, Amalia Mulas, psicologa, Eutimia Castelli, commercialista, Annalisa Busnelli, casalinga, Anna Borgo, insegnante, Luisa Beretta, giornalista, Luisa Paleardi, insegnante, Matteo Fabris, psicologo, Giancarlo Basilico, tax manager, Vincenzo Di Paolo, funzionario pubblico e capogruppo in Consiglio Provinciale di Monza e Brianza, Ivan Basilico, responsabile welfare aziendale.

