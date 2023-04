x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sulla nuova programmazione e classificazione delle zone della città.

Ecco il testo integrale

Giovedì 13 aprile scorso la Giunta è intervenuta a dare un contenuto di programmazione e classificazione delle zone della Città, nominando come Zona B un’area già individuata con particolari limitazioni di percorrenza da una ordinanza della Polizia Locale del 16 ottobre 2017.

Tale ordinanza impedisce da 6 anni il transito di veicoli con peso a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate (tranne specifiche autorizzazioni) in gran parte della città, determinando così un perimetro naturalmente circoscritto a salvaguardia della sicurezza della mobilità cittadina (vedi mappa allegata). La delibera interviene a differenziare questa zona già esistente dall’altra, storicamente già definita per la parte residenziale del centro. La delibera definisce quindi Zona A e la Ztl riservata ai residenti nel Centro storico e Zona B quella vietata ai mezzi pesanti nel perimetro definito.

A seguito di questa delibera, nessuna via della città vede modificate le sue attuali condizioni di transitabilità. La nuova classificazione in zone differenziate e razionalmente strutturate, apre invece nuove opportunità anche per le autorizzazioni di utilizzo del suolo pubblico da destinare a servizi per i cittadini e gli operatori che potessero eventualmente confliggere con i vincoli del Codice della Strada se rilasciate al di fuori di aree denominate Ztl.