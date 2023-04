x x

SARONNO – E’ stato pubblicato in queste ore sul sito del comune l’ordine del giorno del consiglio comunale in programma mercoledì 26 aprile in Sala Vanelli.

All’ordine del giorno temi “caldi” come il nuovo regolamento Tari e quello per la tassa di soggiorno (che procedere il suo iter malgrado il ricorso al Tar presentato dagli albergatori) e la costituzione di una comunità energetica rinnovabile Cer tra Comune di Saronno e la Saronno Servizi.

Concludono l’elenco dei punti la mozione sul Cer di Giuseppe Calderazzo e Obiettivo Saronno e la mozione su “Sos tuteliamo la salute dei cittadini e salviamo l’ospedale di Saronno”

Approvazione verbali sedute precedenti.

Ratifica della variazione al bilancio 2023-2025 adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 57 del 23/03/2023. Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile – CER – tra il Comune di Saronno e la Società partecipata Saronno Servizi S.P.A. – atto di indirizzo. Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno. Approvazione delle modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) anno 2023. TARI – Approvazione tariffe anno 2023 – Determinazione scadenze. Mozione presentata dal Consigliere Giuseppe Calderazzo e dai consiglieri di Obiettivo Saronno, ai sensi dell’Art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, avente ad

oggetto: “Promozione delle Comunità Energetiche sul territorio del Comune della Città

di Saronno” prot. 10751 del 30 marzo 2023. Mozione presentata dal Consigliere Giuseppe Calderazzo e dai Consiglieri di Obiettivo Saronno, ai sensi dell’Art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Sos tuteliamo la salute dei cittadina e salviamo l’ospedale di Saronno” prot. 12734 del 17 aprile 2023

