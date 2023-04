x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Angelo Veronesi segretario cittadino della Lega di Saronno in merito alla violenta lite tra stranieri avvenuta ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria.

L’amministrazione Airoldi non sta facendo niente per salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Se i luoghi non vengono controllati la criminalità si diffonde. Oggi assistiamo a uno sfacelo sulla sicurezza. I cittadini normali hanno paura a percorrere le strade di Saronno. Addirittura il centro non solo la stazione, sono offlimits e gruppi di nullafacenti sostano indisturbati ovunque, sempre pronti ad affrontarsi tra bande di delinquenti o pronti a lanciare commenti alle ragazze e alle donne che passano loro accanto. I cittadini hanno paura di essere coinvolti nelle risse. I commercianti ci hanno interpellato per segnalarci che addirittura nel pomeriggio Saronno diventa un deserto ed è occupata solo da bande di apparenti nullafacenti. È una situazione drammatica ed il sindaco sta zitto. Nessun controllo viene fatto e si lascia fare. Manca la Lega e il centrodestra in amministrazione. Noi non lasceremo fare. La sicurezza non è un optional ma un diritto dei cittadini. I cittadini hanno diritto alla sicurezza perché senza sicurezza non c’è libertà.

