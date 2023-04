x x

SARONNO – Sono state le sirene della pattuglia dei militari della compagnia di Saronno a mettere in fuga gli stranieri coinvolti nella violenta lite avvenuta ieri sera intorno alle 18 tra via Diaz e via Bossi nel comparto davanti alla stazione ferroviaria di piazza Cadorna.

Sulla vicenda sono ancora i punti oscuri anche perchè sia le persone coinvolte sia i testimoni si sono dileguati non appena all’orizzonte è comparsa la pattuglia dei carabinieri fatti accorrere dalle chiamate di passanti e residenti. Secondo le segnalazioni ci sarebbe stata una lite tra due connazionali iniziata con una dura discussione e quindi degenerata con calci e pugni. A richiamare i presenti proprio le grida e le urla.

Chi ha chiamato i soccorsi ha parlato anche di un paio di persone con lesioni e contusioni ma i feriti sono comunque riusciti a dileguarsi tanto che l’ambulanza non è arrivata sul posto. Ora saranno i militari a cercare di chiarire l’accaduto. Potranno contare sulle immagini della videosorveglianza cittadina che controllano la zona.

