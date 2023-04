x x

LOMAZZO – C’è un nuovo supermercato Tigros nella zona: l’altro giorno infatti è stato aperto il sesto della provincia di Como, a Lomazzo. Si tratta del 76′ punto vendita della catena ed ha sede in via Griffignana 18.

Segue lo stile degli altri punti vendita aperti in zona, come quelli di Gerenzano e Saronno, con una struttura con ampi spazi e vetrate, molto luminosa. Ci sono i banchi serviti per macelleria e gastronomia, c’è il pesce fresco oltre ovviamente a frutta e verdura. Nel reparto dei freschi, oltre 60 prodotti di ortofrutta a 1 euro sempre. E ci sono anche i prodotti di panetteria e pasticceria preparati nel laboratorio Tigros di Cassano Magnano, col pane sfornato ogni giorno.

Dal 26 aprile alla Tigros di Lomazzo funzionerà anche il servizio Tigros drive per ritirare la spesa dall’auto all’esterno, e sarà attivo anche Tigros casa per la consegna a domicilio, 7 tiorni su 7, dalle 9 alle 22 e consegna in giornata per ordine inseriti entro le 10. In cassa possibile il pagamento di bollette, usare i buoni pasto, ed anche Satispay.

(foto Ezio Cairoli: alcune immagini del nuovo Tigros)

21042023