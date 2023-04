x x

TURATE / CASTIGLIONE OLONA – I vigili del fuoco della provincia di Varese dalle 20 di ieri alle 8 di oggi hanno ricevuto una ventina di richieste di soccorso, alcune per danni causati dalla perturbazione temporalesca che insiste sulla nostra provincia.

Si sono registrati sei allagamenti nel comuni di : Saronno, Gerenzano, Varese, Lonate Pozzolo e Turate. Alcuni “tagli pianta” nei comuni di : Gornate Olona, Varese, Biandronno, Bedero Valcuvia. Alcune verifiche sono state compiute a Castiglione Olona, Malnate, Cavaria con Premezzo. Nel comune di Malnate in via Rimembranze si è verificato il crollo di una porzione di un muro di contenimento. I detriti hanno invaso la prospiciente via senza causare il coinvolgimento di persone o veicoli. Sul posto una squadra di vigili del fuoco dalla sede di Varese che ha messo in sicurezza l’area, gli operatori si sono poi interfacciati con il personale dell’ufficio tecnico comunale per le azioni del caso.

(foto: i vigili del fuoco impegnati la scorsa notte sul territorio)

21042023