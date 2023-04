x x

Ma i biancazzurri sono già matematicamente promossi in serie B

SARONNO – Vincendo in trasferta a Cermenate sabato scorso l’Az Robur Saronno è arrivata seconda nel campionato di basket C Gold conquistando il matematico passaggio nella B Interregionale della prossima stagione. Ma per i biancazzurri la stagione non è finita: oggi alle 18 a Gussago, campo di casa del Basket Olimpia Lumezzane dell’ex coach saronnese Massimo Bianchi, inizia il percorso del Saronno nelle finali di Serie C Gold 2022-2023. Questa è gara 1, gara2 sabato prossimo in casa, eventuale gara3 di nuovo a Gussago.

Olimpia è la numero 1 del girone Verde, è sempre stata nelle primissime posizioni. Il giocatore di riferimento di un roster comunque molto profondo è il lungo Diminic, mentre mancherà il playmaker Leone per infortunio.

Dall’altro lato del tabellone ci sono invece Punto e basket Nerviano, Parabiago, Vanzago, Pogliano Milanese, Lainate Basket Team 1995. Pizzighettone.

22042023