LIMBIATE – Cesoia in mano ha minacciato un passante per farsi consegnare i contanti che aveva con sé. Sorpreso dai carabinieri tenta una spericolata fuga in auto ma viene arrestato. In manette un 46enne di Limbiate con l’accusa di tentata rapina aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Ieri sera i militari della Compagnia di Desio hanno arrestato in flagranza di reato un rapinatore italiano, 46enne del posto, pregiudicato. L’uomo intorno alle 22, mentre si trovava in via Piave ha minacciato un passante puntandogli contro una forbice nel tentativo di rubargli i soldi.

A interrompere la rapina l’arrivo della pattuglia degli uomini dell’Arma di Limbiate, impegnata nell’ordinario servizio di perlustrazione che hanno messo in fuga il malvivente.

Dopo un lungo inseguimento, con la gazzella sempre alle sue calcagna, l’uomo è stato fermato a Cogliate dai carabinieri di Cesano Maderno, che lo hanno tratto in arresto.

Al termine degli accertamenti dei militari dell’Arma, il 46enne è stato portato nel carcere di San Vittore a Milano. Si sta valutando il suo coinvolgimento in due simili episodi avvenuti nella giornata di ieri nella stessa zona di Limbiate.

