SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Lorenzo Puzziferri sulla vittoria del campionato e del titolo di Eccellenza dell’Fbc Saronno

La storia é scritta.

Dopo 13 anni al Colombo Gianetti torna l’Eccellenza.

Per chi indossava la maglia biancoceleste da piccolo, calcare quel campo era un sogno custodito da qualsiasi bambino di quelle annate, un’atmosfera viva con la città che ti segue in ogni momento.

Per qualche anno, questo desiderio di giocare da grande per la mia città l’ho potuto vivere, seppur non negli anni migliori del club, non può che farmi enorme piacere questa grande vittoria.

Una vittoria che oltre ad essere sportiva é sociale e lo dimostra questa unione fra le vecchie glorie e i giovani del tifo organizzato che portano i ragazzi alla condivisione e al senso di appartenenza della propria città, aspetto assolutamente non scontato dei tempi attuali.

Un grande plauso al Direttore Proserpio, allo staff tecnico e ai giocatori, vincere non è mai semplice e qualche amico col quale abbiamo condiviso anni di Fbc Saronno assieme lo sa bene e riconoscerà sicuramente ancor di più il significato di questo risultato.

Ma soprattutto non posso non menzionare il Carletto e la Mariarosa, persone che l’Fbc Saronno lo hanno nel dna, che ci sia il sole o la tempesta da almeno 30 anni a questa parte loro ci sono sempre e meritano eccome questa grande soddisfazione.

Grandi ragazzi e sempre forza magico Saronno!

24042023