x x

SARONNO – “Per il pomeriggio di oggi 25 aprile sono attese correnti da Nord-ovest, che porteranno instabilità sui settori centro-orientali e localmente sulla pianura occidentale. Si attendono, sulle Alpi centro-orientali, piovaschi sparsi, mentre sulle Prealpi centro-orientali si prevedono rovesci o temporali sparsi di moderata intensità, in successivo spostamento sulla pianura centro-orientale, in esaurimento entro sera. Sui settori orientali della regione non si escludono, seppur con bassa probabilità, isolati temporali di forte intensità, ma di breve durata, con grandine e forti raffiche di vento associate”. Lo fa sapere il Servizio meteo di Regione Lombardia. Si attendono venti da moderati a forti sul Nordovest e sulle Alpi di confine, con rinforzi dapprima diffusamente in quota e, successivamente, nei fondivalle sui settori occidentali. La ventilazione potrà anche assumere carattere di foehn.

Per la giornata di domani 26 aprile si attende un ritorno a condizioni di generale stabilità con assenza di precipitazioni. Nella notte, sulle Alpi di confine, si attendono venti moderati da nord, con locali rinforzi, in rapida attenuazione al primo mattino.

25042023