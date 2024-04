Città

SARONNO / BOLLATE – Tutto tace a Saronno, mentre a Bollate l’Amministrazione comunale è già corsa ai ripari: il riferimento va alla proroga per quanto concerne la riaccensione degli impianti di riscaldamenti delle case. Certo è stata superata metà aprile, ma le temperature sono al più autunnali e nei prossimi giorni andrà ancora peggio. Anche alla redazione de ilSaronno ieri molte chiamate, “ma il sindaco ha autorizzato la riaccensione dei riscaldamenti? In casa fa troppo freddo”. E’ successo a Bollate mentre a Saronno per il momento non risulta la relativa ordinanza.

Problema molto sentito, in città, da tante famiglie, soprattutto di anziani: nelle abitazioni private obiettivamente fa freddo, le temperature minime sono scese quasi a zero gradi e per la prossima settimana anche la massima sono annnuciate in calo, arrivano a 11 o 12 gradi. Insomma, ci sarà da battere i denti o quasi. Nella zona, a Bollate come in altri comuni sono già corsi ai ripari: l’Amministrazione comunale bollatese ha infatti deciso di prorogare la data di spegnimento dei caloriferi sino a quanto le temperature torneranno nella norma.

