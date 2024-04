Lazzate

LAZZATE – “Pochi minuti fa ho firmato l’ordinanza per consentire, da oggi fino al 3 maggio, la riaccensione degli impianti di riscaldamento. Una misura necessaria, soprattutto per le scuole. In questi minuti, mentre sto scrivendo, i tecnici sono già al lavoro per riavviare le caldaie e domani i nostri ragazzi staranno al caldo”. A parlare il sindaco di Lazzate, Andrea Monti. Il provvedimento è dunque da ora in vigore su tutto il territorio del paese brianzolo.

A Saronno da parte di molti cittadini è giunta analoga richiesta, tramite i media e rivolta al sindaco Augusto Airoldi. Il repentino abbassamento delle temperature ha reso molte case piuttosto fredde ed umide; stesso discorso per scuole ed edifici pubblici. Per il sindaco saronnese l’ordinanza è però superflua ed i cittadini possono riaccendere i caloriferi, se lo vogliono.

(foto: il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, ha firmato l’ordinanza per la riaccensione dei riscaldamenti)

