MISINTO – Incendio in un edificio residenziale di via Manzoni a Misinto. L’allarme è scattato alle 18.30 di oggi, alcuni cittadini hanno visto il fumo ed hanno avvisato i vigili del fuoco, che sono prontamente accorsi sul posto e sono saliti sul tetto per spegnere le fiamme, che avrebbero interessato, appunto, il sottotetto.

Le operazioni di spegnimento si sono svolte rapidamente e poi i pompieri sono rimasti sul posto per compiere i sopralluoghi al fine di chiarire con precisione le cause dell’accaduto. E’ ancora da quantificare l’entità dei danni.

(nell’immagine, un particolare di una foto comparsa su Facebook sull’intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi in via Manzoni a Misinto)

26042023