x x

MISINTO – Nuovo intervento nell’ultimo weekend dei volontari Aib-Antincendio boschivo all’interno del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Il rogo è divampato nel pomeriggio di sabato nei boschi di Sant’Andrea tra i comuni di Misinto e Cogliate, zona già interessata da incendi anche nel recente passato. Il fuoco ha intaccato un’area di circa 9 ettari. Sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi complessivi, tre del distaccamento di Lazzate, due da Bovisio e uno da Lissone. Sul posto anche le nostre squadre di volontari con i mezzi dell’antincendio boschivo e l’elicottero del servizio antincendio di Regione Lombardia. Di particolare rilievo la collaborazione con l’associazione Sei, Servizi emergenza integrati-Protezione civile di Misinto che ha concesso la vasca trasportabile per alimentare l’elicottero. Grazie alla convenzione sottoscritta tra il nostro Parco delle Groane e la Provincia di Como sono intervenuti anche i gruppi comunali di Cantù e Arosio. I volontari del Parco, coordinati dall’esperto “Dos” (direttore delle operazioni di spegnimento) Lorenzo Cappello sono stati 29 nel giorno dell’evento e 25 per le opere di bonifica. Il presidio nella zona del rogo è stato mantenuto fino alle 4 del mattino per verificare che le braci non riprendessero vigore. Anche la sorveglianza notturna è stata garantita dalla torre faro di proprietà della Sei.

“Il grande spiegamento di mezzo ha consentito di contenere i danni. I nostri volontari Aib sono stati impegnati in seguito come di consueto nelle fondamentali operazioni di bonifica – riepilogano i responsabili del Parco Groane – E proprio durante questo intervento hanno avuto una bella sorpresa. La visita di una femmina di daino, che si è avvicinata incuriosita all’area dell’intervento prima di lasciare la sua zona con la sua caratteristica andatura a saltelli con le zampe rigide. Un’immagine che ha riportato la natura al centro del parco in tutta la sua bellezza anche dopo un incendio, un po’ come – ovviamente con le dovute proporzioni – nella celebre scena del film Disney “Bambi”. Il presidente del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, Emiliano Campi con tutto il consiglio di gestione e la direzione hanno ringraziato i volontari, i vigli del fuoco e la Regione per il prezioso intervento”.

21022023