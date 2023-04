x x

SARONNO – Si terrà stasera mercoledì 26 aprile alle 21 in Sala Vanelli il consiglio comunale. All’ordine del giorno temi “caldi” come il nuovo regolamento Tari e quello per la tassa di soggiorno (che procedere il suo iter malgrado il ricorso al Tar presentato dagli albergatori) e la costituzione di una comunità energetica rinnovabile Cer tra Comune di Saronno e la Saronno Servizi.

Concludono l’elenco dei punti la mozione sul Cer di Giuseppe Calderazzo e Obiettivo Saronno e la mozione su “Sos tuteliamo la salute dei cittadini e salviamo l’ospedale di Saronno”.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

Approvazione verbali sedute precedenti.

Ratifica della variazione al bilancio 2023-2025 adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 57 del 23/03/2023. Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile – CER – tra il Comune di Saronno e la Società partecipata Saronno Servizi S.P.A. – atto di indirizzo. Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno. Approvazione delle modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) anno 2023. TARI – Approvazione tariffe anno 2023 – Determinazione scadenze. Mozione presentata dal Consigliere Giuseppe Calderazzo e dai consiglieri di Obiettivo Saronno, ai sensi dell’Art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, avente ad

oggetto: “Promozione delle Comunità Energetiche sul territorio del Comune della Città

di Saronno” prot. 10751 del 30 marzo 2023. Mozione presentata dal Consigliere Giuseppe Calderazzo e dai Consiglieri di Obiettivo Saronno, ai sensi dell’Art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Sos tuteliamo la salute dei cittadina e salviamo l’ospedale di Saronno” prot. 12734 del 17 aprile 2023

