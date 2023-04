x x

SARONNO – Villa Gianetti apre a visite guidate: tre appuntamenti per scoprire la storia delle sale della villa storica saronnese.

L’iniziativa è inserita nell’iniziativa culturale Ville Aperte in Brianza, organizzata dalla Provincia di Monza e della Brianza, il cui il primo appuntamento è previsto per il prossimo 29 aprile. In occasione di questa edizione primaverile 2023, Villa Gianetti farà il suo ingresso nel circuito dei beni aperti per visite guidate gratuite.

La disponibilità per visitare la villa è nei giorni 29 e 30 aprile, 6 maggio e il pomeriggio di domenica 7 maggio, negli orari 10.30, 11.30 15.30, 17. Per prenotare è possibile recarsi in comune o seguire il link.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione