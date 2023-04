x x

ORIGGIO – “Semplicemente allibiti… allibiti e increduli quando sabato scorso, in occasione delle varie iniziative legate alla settantesima edizione della Fiera del XXV Aprile di Origgio, a metà pomeriggio, abbiamo assistito alla sfilata tracotante per le vie del paese di una processione infinita di truck – motrici di autoarticolati adibiti al trasporto pesante – con strombazzate continue di trombe, che nemmeno allo stadio nelle curve più agguerrite, e contorno di “sgasate” di motori da 600 CV e oltre per dare un “colpo di vita” alla sonnacchiosa cittadina”.

Inizia così la nota del Comitato Prospettive Area ex-Novartis che commenta la sfilata e la presenza di truck alla Fiera di Origgio.

“Esibizione che si è conclusa nell’area adibita alla fiera del bestiame, dove i concerti di clacson e trombe sono andati avanti fino a tarda notte.

Ora, al di là dell’innegabile fastidio acustico e inquinamento da gas di scarico che tutto ciò ha provocato, quello che lascia davvero allibiti noi del Comitato Prospettive Area Ex Novartis (e pensiamo non solo noi, ma anche tutte le persone di buon senso!) è il fatto che in un’epoca in cui le

emergenze climatiche si fanno ogni giorno più evidenti, in cui la “mal’aria” che respiriamo peggiora costantemente, in cui occorrerebbe un ripensamento dei trasporti delle merci in una zona assediata dalle società di logistica, il Comune di Origgio a cosa pensa per ravvivare la Fiera dopo il periodo della pandemia? A una bella esibizione muscolare e trash del più classico dei trasporti su gomma, una buzzurrata stile American Graffiti degli Anni ’60, quando ancora il mondo era una “gioiosa macchina da inquinamento” e problemi come i cambiamenti climatici, la salvaguardia dell’ambiente, la qualità dell’aria e dell’acqua erano tematiche semi-sconosciute, quantomeno all’informazione di massa”.

Ma il comitato non si limita ad una presa di posizione ma tira le orecchie ai sindaci del Saronnese: “Inoltre quel che notiamo come Comitato Prospettive Area Ex Novartis in tutto questo circo motoristico assordante di trombe è il silenzio ancor più assordante del Sindaco, anzi dei Sindaci della zona, che nel consiglio comunale aperto del 27 febbraio scorso avevano promesso alla cittadinanza la messa in cantiere di un Tavolo di lavoro congiunto per far fronte, tutti insieme, alle crescenti problematiche della viabilità e dell’aumento esponenziale di traffico dovuto

all’insediamento di possibili nuove attività di logistica nell’area Ex Novartis. Forse il Sindaco di Origgio ha detto qualcosa, ma, nel frastuono generale delle trombe di camion, nessuno di noi se n’è accorto”.

