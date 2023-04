x x

SARONNO – Non solo super imbrattata ma ormai si vede dentro: sono scomparsi interi pannelli attorno a dove c’erano gli erogatori d’acqua, adesso si vede dentro ed anzi rischia di riempirsi di rifiuti. Il riferimento va alla casetta dell’acqua di piazza dei Mercanti a Saronno. Di impianti simili ce ne sono in quasi tutti i paesi del circondario e, generalmente, funzionano senza problemi mentre la struttura saronnese sin dal taglio del nastro, nel giugno 2011, è stata periodicamente presa di mira dai teppisti. Una escalation: ricoperta di scritte, poi i vandalismi agli erogatori, resi ripetutamente inservibili. Ora uno è diventato una sorta di posacenere e mozziconi, l’altro è praticamente distrutto. E, come detto, mancano pure dei pannelli.

Da tempo il Comune sta valutando se provare a rimetterla a posto per l’ennesima volta oppure gettare la spugna, e magari pensare di ricostruirla altrove, in un luogo più trafficato dove magari i vandali stiano alla larga. Di certo, il panorama odierno alla casetta dell’acqua appare desolante.

(foto: la situazione in cui si trova oggi la casetta dell’acqua di Saronno)

